বরিশালে হত্যা ও ডাকাতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

বরিশাল ব্যুরো \ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার দড়িচর খাজুরিয়া এলাকায় র‌্যাব-৮ এর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে হত্যা ও ডাকাতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত দুই পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে র‌্যাব-৮ এর সদর দপ্তর।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-দড়িচর খাজুরিয়া এলাকার বাসিন্দা মৃত কাঞ্চন দেওয়ানের পুত্র নান্নু দেওয়ান (৩২) ও একই এলাকার আব্দুর রব দেওয়ানের পুত্র জলিল দেওয়ান (৩০)। র‌্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় দড়িচর খাজুরিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যা ও ডাকাতি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি নান্নু দেওয়ান ও জলিল দেওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে হত্যা ও ডাকাতির ঘটনায় মেহেন্দীগঞ্জ থানায় তিনটি করে মামলা রয়েছে। এছাড়া তাদের ভয়ে এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ ছিলো। র‌্যাবের ডিএডি শেখ মোফাচ্ছেল হক জানান, গ্রেফতারকৃতদের মেহেন্দীগঞ্জ থানায় সোর্পদ করা হয়েছে।

