ইসলামপুরে এইচ আর খান স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুরে এইচ.আর খান স্মৃতি সংঘ এর উদ্যোগে অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে পৌর শহরের ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে এক হাজার শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি নুর ইসলাম নুরের সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বপন খান, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অংকন কর্মকার, সাবেক কাউন্সিলর বেলাল হোসেন,ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি,সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দর এ সময় ্উপস্থিত ছিলেন ।

