উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের উলিপুরে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘কাজ মজুরি জমি অধিকার ইনসাফ চাই, বরাদ্দ লুটপাটের বিরুদ্ধে করো লড়াই। বাঁচার জন্য রেশন-পেনশন-কাজ-মজুরি-পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চাই’ এই ¯েøাগানকে ধারন করে মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রæয়ারী) বিকালে উলিপুর রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংগঠনের অষ্টম সম্মেলনে কমরেড দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ক্ষেত মজুর সমিতির সদস্য কমরেড রফিকুল ইসলাম, সিপিবির জেলা কমিটির সভাপতি উপেন্দ্র নাথ রায়, উপজেলা কমিটির সভাপতি ফেরদৌস কবীর রানু, ক্ষেতমুজর নেতা বিশ্বজিৎ সিংহ বাপ্পা, উপজেলা কৃষক সমিতির সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম বাবু প্রমুখ। সম্মেলনে কমরেড দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি ও বিশ্বজিৎ সিংহ বাপ্পাকে সাধারন সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

