প্রধানমন্ত্রীর বরাবর আইনজীবী সহকারীদের স্মারক লিপি

বরিশাল ব্যুরো \ আইনজীবী সহকারী আইন পাশের দাবীতে বরিশাল আদালতপাড়াসহ নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বরিশাল বিভাগীয় আইনজীবী সহকারী সমিতির আয়োজনে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টায় জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গন সংলগ্ন আইনজীবী সহকারী সমিতি থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

শেষে সংগঠনের বিভাগীয় নেতৃবৃন্দরা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯১ সাল থেকে আইনজীবী সহকারীদের মর্যাদা দেয়ার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করা হলে তৎকালীন আইন সংস্কার কমিশন আইনজীবী সহকারীদের জন্য একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করে পাশ করার জন্য রাষ্ট্রপতির বরাবর প্রেরণ করেন। ওই দাবী পুরনের জন্য ৯৩ সালের ৬ আগস্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মানবতার মা বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকাকালীন সময়ে উক্ত আইন পাশের জন্য সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আইন পাশের জন্য তাদের মতামত পেশ করেছিলেন। ২০০০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ বিভিন্ন উর্ধ্বতন কর্মকর্তরা একাধিকবার আইনজীবী সহকারীদের আইন পাশ করার আশ্বাস প্রদান করেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনেও আইনটি পাশ করার ওয়াদা করা সত্বেও অদ্যবর্ধি তা আলোর মুখ না দেখায় আইনজীবী সহকারীরা হতাশ হয়ে পরেছেন।

স্মারকলিপি প্রদান পূর্বক বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন বরিশাল আইনজীবী সহকারী সমিতি সভাপতি ওয়ার্ড কাউন্সিলর শরীফ মোঃ আনিছুর রহমান, সম্পাদক রেজওয়ান আলী চুন্নু, ভোলা জেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, ঝালকাঠী সভাপতি ইসমাইল হোসেন, পিরোজপুর সভাপতি ইউনুস আলী, বরগুনার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

Please follow and like us: