বরিশালে আইন শৃংখলার সভা অনুষ্ঠিত

বরিশাল ব্যুরো \ বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মাসিক আইন শৃংখলা ও উপজেলা পরিষদ সমন্বয় কমিটির সভা মঙ্গলবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান ফরহাদ মুন্সী, জিনিয়া আফরোজ হেলেন, সহকারী কমিশনার ফারিহা তানজিন, ওসি গোলাম ছরোয়ার, হাইওয়ে থানার ওসি মুজাহিদুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলু, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মণিষ চন্দ্র বিশ^াসসহ বিভিন্ন ইউপির চেয়ারম্যান ও সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

