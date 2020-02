আহত সাংবাদিক আমিনুলকে ৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান

লেখনীর মাধ্যমে উদ্যমী তরুণ ও প্রবীন সাংবাদিকদের সম্বনয়ে দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে: জেএসএস

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা গাইবান্ধা জেলা ইউনিটের উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রæয়ারী মঙ্গলবার গাইবান্ধা মৎস্য ভবন মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ষ্ট্যায়ারিং কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় মুজিব বর্ষ উদযাপন কমিটির আহবায়ক মো: আলমগীর গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্থার কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মো: আবুল বাসার মজুমদার, ষ্ট্যায়ারিং কমিটির সদস্য মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম। জেলা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি সৈয়দ নুরুল আলম জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবেদুর রহমান স্বপন, মোশারফ হোসেন বুলু, মাজেদ মাজু, জিল্লুর রহমান, জাহাঙ্গীর আলম, সাজেদুল ইসলাম সাজু, জয়নুল আবেদিন, নুরুল আলম ডাকুয়া,সামছুল হক, আসাদুল ইসলাম আসাদ, ফেরদৌসী বেগম প্রমুখ। প্রধান অতিথি বলেন, লেখনীর মাধ্যমে উদ্যমী তরুণ ও প্রবীন সাংবাদিকদের সম্বনয়ে দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। সাংবাদিকদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করা যাবেনা, ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। এজন্য তৃনমূল সাংবাদিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। তিনি বলেন, অন্যায় ভাবে কোন সাংবাদিক হয়রানী হলে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা তার পাশে থাকবে। অনুষ্ঠানে সড়ক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ফুলছড়ি ইউনিটের সভাপতি আমিনুল ইসলামকে সংস্থার কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলার পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবেদুর রহমান স্বপনের নিকট হস্থান্তর করা হয়।

