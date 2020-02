ইসলামপুরে তিন ডাকাত আটক

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ জামালপুরের ইসলামপুরে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় তিন ডাকাতকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। ডাকাতি করে পালানোর সময় পৌর এলাকার টাবুর চর থেকে ইসলামপুর গ্রামের শ্রী রাখাল এর পুত্র শ্রী রাজন চন্দ্র বসাক(২০) কিসামত জাল্লা গ্রামের আবুল হোসেনের পুত্র সাজ্জাতুল ইসলাম রবিন মিয়া(২৫) কে দুই ডাকাত কে ধাওয়ায় করে আটক করেছে এলাকাবাসী। পরে তাদের কে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদের দেওয়ার তথ্যের ভিত্তিতে রাতেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ মোজাজাল্লা গ্রামের শাহিনুর রহমান শহিনের পুত্র সিদ্দিকুর রহমান সাদিক(২০ কে আটক করে।

জানাগেছে, মঙ্গলবার রাত ১০টায় দিকে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ সড়কের মোশারফগঞ্জ নেংটিখালী ব্রীজের পার্শে জাকির হোসেন নামের একব্যাক্তির মটর সাইকেল গতিরোধ করে। ওই ব্যাক্তির চিৎকারে আশপাশের লোকজন তাদের ধাওয়া করে আটক করে পুলিশে সোপর্দ হাতে তুলে দেয়। ইসলামপুর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান- এ ব্যাপারে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। সহযোগীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

