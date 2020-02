বেলাল আজাদ,

কক্সবাজার প্রতিনিধি :

কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) শাখার সার্ভেয়ার ওয়াসিমকে ঘুষের ৬ লাখ টাকাসহ আটক করেছে র‌্যাব।

বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫ টায় শহরের বাহারছড়া এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের বেশকিছু চেক ও নথিপত্র উদ্ধার করা হয়। একই দিন সার্ভেয়ার ফরিদ ও ফেরদৌসের বাসায়ও অভিযান চালানো হয়।

র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার ক্যাম্পের সিও মেজর মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে কক্সবাজার শহরে পৃথকভাবে এই অভিযান চালানো হয়।

র‌্যাব সূত্র জানায়, কক্সবাজার শহরের তারাবনিয়ার ছড়া সার্ভেয়ার ফেরদৌসের বাসায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৭ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া বাহারছড়া এলাকায় সার্ভেয়ার ফরিদের বাসায় অভিযান চালিয়ে ৬০ লাখ ৮০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে র‌্যাব সূত্রটি জানায়।