জিম্বাবুয়ে সিরিজই শেষ সিরিজ, এরপর আর থাকবেন না মাশরাফি : পাপন

স্পোর্টস ডেস্ক : জিম্বাবুয়ে সিরিজে ওয়ানডে ফরম্যাটের অধিনায়ক হিসেবে মাশরাফি বিন মোর্ত্তজার শেষ সিরিজ, আজ ঢাকার মিরপুর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রধান নাজমুল হাসান পাপন এ কথা বলেন। মাশরাফি কবে বা কোথায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন সেটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে।

২০১৮ সালে অনেকে ধারণা করছিলেন ২০১৯ ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলার পর ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন মাশরাফি। কিন্তু এরপর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ছাড়া মাঠে না নামলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায়ের সময় সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি মাশরাফি।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট চলাকালীন নানা সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা মূল কথা নয়, তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন এবং নির্বাচকরা যদি তাকে ফিট মনে করে তাহলে তিনি জাতীয় দলে খেলা চালিয়ে যাবেন।

বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন বলেন, “এরপর দলে থাকতে চাইলে অন্য ক্রিকেটারদের মতো ফিটনেস প্রমাণ করে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার পর নির্বাচকরা যথেষ্ট মনে করলে মাশরাফি জাতীয় দলে সুযোগ পাবেন।”

২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এক মাসের মধ্যে নতুন অধিনায়ক ঠিক করা হবে বলেও জানান নাজমুল হাসান পাপন। সাকিব আল হাসানকে প্রথম পছন্দ হিসেবে রাখলেও নিষে’ধা’জ্ঞার কারণে তার কথা আপাতত মাথায় আনছে না জানিয়েছেন বোর্ড প্রধান।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একটি টি টোয়েন্টি সিরিজ ছাড়া টানা হারছে। পাপন বলেন, “কোনোভাবেই সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স মেনে নেয়া যায় না, অনেকে বলছে জিম্বাবুয়ের সাথে জয় পাওয়া সহজ হবে কিন্তু ততটা সহজ হবে না।”