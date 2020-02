তারাগন্জ দোয়ালী পাড়ায় অবৈধভাবে ইট ভাটায় আবাদী ফসল ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি

দেশ ও জনগনের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর,তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু অসাধু মানুষ রয়েছে যারা দেশ ও জনগনের ক্ষতি করে সাধনে সরকারের দেশ ও জনগনের উন্নয়নের ধারার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। তেমনি রংপুর জেলার তারাগন্জ উপজেলার দোয়ালী পাড়ার আশে পাশে অবৈধভাবে ফসল ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনসাধারনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে আসছে মেসার্স মনোয়ার বিক্সস (এমবিএল),দোয়ালী পাড়া,সেরমস্ত,চিকলী বাজার সংলগ্ন ইটভাটাটি। গ্রাম ও আবাদি জমি অবৈধভাবে ইটভাটা গড়ে উঠায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি অন্য দিকে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।ভাটা মালিক ইটভাটার পরিবেশ ছাড়পত্র না নিয়ে আবাদি জমির উপরে গড়ে তুলেছে ইটভাটা।ভাটা করার কারণে একদিকে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ ঘটছে।ইট ভাটার চোং দিয়ে অনাবর্ত কালো ধোয়া বের হয়ে আসে এর মধ্যে কয়লা পোড়ানোর ছাই পার্শ্ববর্তী আমন ও ইরি বোরো ধান ক্ষেতে তার অ্যাশ পড়ে ধানের পাতা পুড়ে যাচ্ছে। এতে ইরি বোরো ধান সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।ভাটায় ইট পোড়ানোর সময় চুং দিয়ে বের হওয়া কালো ধোয়ার অ্যাশ পড়ে আশেপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সহ এলাকার প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোক ইটভাটার কালো ধোয়ায় দূষিত আবহাওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন। এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর সাথে কথা বললে তারা অভিযোগ করে বলেন যে অবৈধ ইটভাটা গড়ে উঠায় এই এলাকায় পরিবেশের ও মানব দেহের ক্ষতিসাধন হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের শর্ত লঙ্ঘন করে অবাধে ইটভাটা ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। এতে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল,বসতবাড়ি ও ফসলের ক্ষেতে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

