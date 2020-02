দিনাজপুরের বিরামপুরে হত্যার দায়ে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ন্যায় বিচারে সম্মান

বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান আলী-দিনাজপুর বিরামপুর উপজেলায় দির্ঘদিন যাবৎ হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন দিনাজপুর আদালত। মামলার সূএ মতে জানা যায় যে,১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং তারিখ মঙ্গলবার দিনাজপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মো.আনোয়ারুল হক এই রায় প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে জানা যায় যে,পুকুর বিরোধ কে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের এক পর্যায় ওয়াকিলউদ্দিন মন্ডল নামের ব্যক্তি তাদের হাতে হত্যা হয়। উক্ত ঘটনায় হত্যার দায়ে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন দিনাজপুর আদালত। একজন আসামিকে যাবজ্জীবন এবং অপরজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়।দণ্ডপ্রাপ্ত ফাঁসির ৩জন আসামি হলেন বিরামপুর উপজেলার খয়েরবাড়ি (মির্জাপুর) গ্রামের মো.মোসলেম উদ্দিন(৪৫),একই এলাকার মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে বুলবুল ও তাঁর ভাই মো.মামুরুর রশিদ ওরফে মিলন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ঐ এলাকার সোহেল রানা(২৫)। মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন মোছা.মেহেরুন (৩০),মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মো.মোসলেম উদ্দিনের স্ত্রী। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর(এপিপি) মো.আজিজুর রহমান ও আসামিপক্ষে মাজহারুল ইসলাম সরকার। মামলা সূত্র মতে জানা যায় যে,উপজেলার মির্জাপুর খয়েরবাড়ি মৌজার ১ দশমিক ৩৩ শতকের একটি পুকুর দীর্ঘদিন ধরে নিহত ওয়াকিলউদ্দিন মন্ডলের ভগ্নিপতি মনজের আলীর সঙ্গে আসামিদের বিরোধ সংঘর্ষের সূএ পাত। ঘটনার দিন ২০১১ইং সানের ২৫ জুন সকাল বেলায় আসামিরা পুকুরে বেআইনিভাবে মাছ ধরছিলেন। এ সময় ওয়াকিলউদ্দিন মন্ডল আসামিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। একপর্যায়ে আইন অমান্য কারী আসামিরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওয়াকিলউদ্দিনকে এলোপাতাড়ি ভাবে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। উক্ত

ঘটনায় ওয়াকিলউদ্দিনের স্ত্রী মোছা. বিলকিছ বানু পরদিন বিরামপুর থানায় ৮জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। বিরামপুর থানার উপপরিদর্শক মো.আব্দুর রাজ্জাক মামলাটি তদন্ত করে আদালতে ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলা চলাকালে আসামি মো. ময়েজউদ্দিন মারা গেলে বিচারক তাঁর নাম অভিযোগপত্র থেকে বাদ দেন। এ বিষয়ে অএ মামলার রায় পক্ষ দল সূ বিচার হয়েছে মর্মে বর্তমান সরকারের আইন কে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান,এলাকার জনসাধারণ আইনে সূ বিচার হয়েছে এমন হওয়াতে আইনের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা বাড়িয়ে গেল।

Please follow and like us: