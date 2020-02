বরিশালে ইয়াবাসহ সাবেক ভিপি আটক

বরিশাল ব্যুরো \ জেলার সরকারী গৌরনদী কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও বিএনপি নেতা জাকির হোসেন রাজাকে ইয়াবাসহ আটক করে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে জেলা ডিবির সদস্যরা। আটককৃত জাকির গৌরনদী পৌর এলাকার বানিয়াশুরী মহল্লার কাঞ্চন আলী সরদারের পুত্র।

জেলা ডিবির ওসি আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা জানান, বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বানিয়াশুরী এলাকার জাকির হোসেন রাজার বাড়ির পিছনে বসে ইয়াবা বিক্রির খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। এসময় জাকির হোসেন পালানোর চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাসী করে ২২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় রাতেই জেলা ডিবির এসআই মোঃ নোমান বাদী হয়ে জাকির হোসেন রাজার বিরুদ্ধে গৌরনদী মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে আটককৃতকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

