বার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন পাটমন্ত্রীসহ ৯ ব্যক্তি

জাতীয় পর্যায়ে ‘গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ’ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজীসহ ৯ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০-এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করেছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২৫ মার্চ সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার তুলে দেবেন।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক) স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য এবার এ সম্মাননা পাচ্ছেন। অন্যদের মধ্যে এ পুরস্কার পাচ্ছেন কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ (মরণোত্তর), মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা (মরণোত্তর) ও আজিজুর রহমান।

চিকিৎসাবিদ্যায় এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক ডা. এ কে এম এ মুক্তাদির।

এবার সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদ, সংস্কৃতিতে কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার। শিক্ষায় অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই স্বাধীনতা পুরস্কার পেতে যাচ্ছে ভারতেশ্বরী হোমস্।

এটি দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ পুরস্কার দিচ্ছে সরকার। স্বাধীনতা পদকের ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রাম স্বর্ণের পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৫ লাখ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেয়া হয়।

সূত্র : যুগান্তর