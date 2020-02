রাজধানীর চকবাজারের মৌলভীবাজার টাওয়ারে নকল কসমেটিক্স পণ্যের সন্ধানে অভিযান চালিয়েছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে এই অভিযান শুরু হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন র‌্যাব সদর দফতরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম।

তিনি বলেন, নকল কসমেটিক্স পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। অভিযান শেষে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানিয়ে দেয়া হবে।

সর্বশেষ রাত সোয়া ৩টা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।

সূত্র : জাগো নিউজ