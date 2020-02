মেহের আফরোজ শাওন সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা কখনোই ভাবতে চান না। কারণ তিনি মনে করেন, ‘হুমায়ূন মারা যাননি, সব সময় তার চারপাশে ছায়া হয়ে আছেন।’

এরপর থেকেই নেটিজেনদের আলোচনায় উঠে আসছে শাওনের এমন সিদ্ধান্তের কারণ। নেটিজেনদের কীবোর্ডে দুইটি কারণের কথা সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে। একটি হলো, শাওনের সন্তানরা এখনো নাবালক। দ্বিতীয়টি হলো, দ্বিতীয় বিয়ে করলে হুমায়ূন আহমেদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন শাওন। এই কারণ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় কাঁপছে সোশাল মিডিয়া।