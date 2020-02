সুন্দরগঞ্জে পুলিশ কনস্টেবল গ্রেফতার

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: মারপিটের মামলায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম (৪৫) নামে এক পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করেছে। গত ১৮ ফেব্রæয়ারী মঙ্গলবার দুপুরে আনোয়ারুল ইসলামকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আনোয়ারুল ইসলাম সুন্দরগঞ্জ উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের চরিতাবাড়ি গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি দিনাজপুর পুলিশ লাইন্সের টেলিফোন অপারেটর হিসেবে (টেলিকম বেইজ) দায়িত্ব পালন করছেন। জানা যায়, পার্শ্ববর্তী কঞ্চিবাড়ি (শান্তির মোড়) গ্রামের শাহ মুকুট মিয়ার ছেলে শাহ সুমন মিয়ার করা একটি মারাপিটের মামলার মূল আসামি হিসেবে পুলিশ সদস্য আনোয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়।এলাকাবাসী বলেন, দুই প্রেমিকার সঙ্গে দির্ঘদিন ধরে এক ছেলে গোপনে প্রেম করে আসছিল। এক পর্যায়ে এক প্রেমিকাকে বিয়ের কথা শুনে অন্য প্রেমিকা বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান নেন। এই সময় এক প্রেমিকার পক্ষ নিয়ে পুলিশ সদস্য মারপিটের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কঞ্চিবাড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মোখলেছুর রহমান বলেন মারামারির মামলায় পুলিশ কনস্টেবল আনোয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

