আঞ্জুমান বাকেরগঞ্জ গ্রামের প্রভাবশালী রতন সাহেবের একমাত্র বোন। যার ভয়ে আঞ্জুমানের সঙ্গে কেউ কথা বলতেও সাহস পায় না। আঞ্জুমান অ্যাকাউন্টিংয়ে দুর্বল। এক বান্ধবীর পরামর্শে আঞ্জুমান অ্যাকাউন্টিংয়ের স্যারের কাছে যায়। মহসিন স্যার তাকে ব্যাচে পড়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু রতন সাহেব তার বোনকে ব্যাচে পড়াতে চান না।

লোকজন পাঠিয়ে স্যারকে বাসায় ডেকে আনেন রতন সাহেব। মহসিন স্যার আঞ্জুমানকে পড়ানো শুরু করেন। দিন যত যায় মহসিন স্যারের প্রতি আঞ্জুমানের ভালোবাসা তত বাড়তে থাকে। একদিন বইয়ের ফাঁকে আঞ্জুমান চিঠি লিখে ‘স্যার, আই লাভ ইউ…’।

এমনই এক গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে ভালোবাসা দিবসের নাটক ‘স্যার, আই লাভ ইউ’। এটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন কাজল আরেফিন অমি। নাটকে আঞ্জুমানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবিন চৌধুরী আর আফরান নিশোকে দেখা যাবে মহসিন স্যারের ভূমিকায়, ভাই রতন সাহেবের চরিত্রে আছেন নির্মাতা সুমন আনোয়ার।

ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত ৭টা ৫০ মিনিটে ‘স্যার, আই লাভ ইউ’ প্রচার হবে চ্যানেল আইতে।

সুত্র : আমাদের সময়