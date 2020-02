আন্তর্জাতিকমাতৃভাষাদিবসেসুবিধা-বঞ্চিতমানুষদেরমাত্র ‘২ টাকায়ঔষধসহচিকিৎসা’ প্রদানকরেছেপারিফাউন্ডেশন

প্রেসবিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২১ ফেব্রæয়ারি ২০২০

পারিফাউন্ডেশনের উদ্যোগেআজআন্তর্জাতিকমাতৃভাষাদিবসেমাত্র ২ টাকায়ঔষধসহচিকিৎসাসেবা পেয়েছেপ্রায়সহ¯্রাধিকসুবিধা-বঞ্চিতমানুষ। ভাষাশহীদদের স্মরণেশহীদ মিনারেপুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে উত্তরা ১২ নং সেক্টরপার্কে সকাল ৯ টায়চিকিৎসাকার্যক্রম শুরুহয়। বস্তিবাসী; গৃহকর্মি; সুবিধাবঞ্চিতশিশু-কিশোর; রিকশা/ভ্যানচালক; গার্মেন্টস কর্মী, ঝাড়–দার, দারোয়ান; দিনমজুর; হকার; ভিক্ষুক ও ভাসমানমানুষজনসকাল থেকে চিকিৎসা কেন্দ্রেএসহাজিরহন। বিগততিনবছরযাবতপ্রতিশুক্রবার এই মানুষগুলোকেঔষধপত্রসহচিকিৎসা সেবাদিয়েযাচ্ছে পারিফাউন্ডেশন। প্রতিবছরইবিভিন্নজাতীয়দিবসেবড়আকারেচিকিৎসাসেবারআয়োজনকরেপারিফাউন্ডেশনএবংপুরোবছরজুড়েইসাপ্তাহিতফলোআপেরমাধ্যমে রোগীরা সেবাপেয়ে থাকে।

পারি’রসভাপতিজনাবআবুতালেবজানান, যারাবস্তিতেবসবাসকরেনতাদের বেশিরভাগইবাসা-বাড়িতেকাজকরেন, রিক্সা-ভ্যানচালান, দিনমজুরখাটেনকিংবাগার্মেন্টস এ কাজকরেন। অর্থ এবংসচেতনতারঅভাবেঅনেকেইসুচিকিৎসানিতেপারেননা। এ মানুষগুলিপ্রত্যক্ষ এবংপরোক্ষভাবেআমাদেরকেই সেবাদিয়ে থাকেনএবং দায়িত্ববোধেরজায়গা থেকে আমাদেরওউচিততাদেরপাশে দাঁড়ানো। সেই বোধ থেকে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। সবার সম্মিলিতপ্রচেষ্টায়নিশ্চিতহতেপারেঅসহায়মানুষেরচিকিৎসা সেবা।

চিকিৎসাসেবায়উপস্থিত ছিলেনচক্ষুবিশেষজ্ঞঅধ্যাপকডা: মো: আবদুলকাদের, হৃদরোগবিশেষজ্ঞঅধ্যাপকআবুলখায়ের, সার্জারীবিশেষজ্ঞঅধ্যাপক দেব প্রসাদ পাল, অধ্যাপক দেবাশিষ দাস, গাইনী রোগবিশেষজ্ঞসহযোগীঅধ্যাপকসুমাইয়াবারী, ডা: সাবিহাসুলতানা (রিমা) এবংডা: হাফিজা আক্তার, মনোরোগবিশেষজ্ঞডা: জিনাত ডে লায়লা, ব্রেষ্ট, কোলোরেক্টাল ও জেনারেলসার্জনডা: সোনিয়া আক্তার, দন্তরাগবিশেষজ্ঞডা: সিফাতফাতেমা, ইন্টার্নাল মেডিসিনবিশেষজ্ঞডা: নাফিসা আক্তারসহ আরোঅনেকে।

পারিফাউন্ডেশনেরঅন্যান্য স্বেচ্ছাশ্রমমূলককর্মকান্ডগুলোরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নিরন্নমানুষেরমাঝেনিয়মিতখাবারবিতরণ; বিভিন্নঅনুষ্ঠানের বেঁচেযাওয়া উদ্বৃত্ত খাবারসংগ্রহ ও অসহায়ভাসমানমানুষেরমাঝেবিতরণ; স্বেচ্ছায় রক্তদান; অসহায়ভাসমানমানুষদেরপুনর্বাসন; ভাসমানমানুষদেরজরুরিমানবিকসহায়তাপ্রদান; প্রচন্ডশীতেশীতার্তদেরমাঝেশীতবস্ত্র বিতরণ; উদ্বাস্তু মানুষেরজন্য সার্বিক-সহায়তাপ্রদান; সুবিধা-বঞ্চিতশিশুকিশোরদেরনিয়েজাতীয়দিবসসমূহউদযাপন; প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দুর্গতএলাকায়ত্রাণ-সামগ্রীবিতরণ; রমজানেঅসহায় রোজাদারদেরইফতার ও ঈদসামগ্রীবিতরণ; এবংপরিবেশেরভারসাম্য রক্ষায়পাখিরনিরাপদ-নিবাসপ্রতিষ্ঠাকরণ।