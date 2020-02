লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার,পুলিশ হবে জনতার,এই আলোকে জামালপুরের ইসলামপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামপুর থানা পুলিশের আয়োজনে সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধ আব্দুল বারী মন্ডলের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ইসলামপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. সুমন মিয়া। তিনি বলেন-জনগণের শান্তি নিশ্চিত করাই পুলিশের কাজ। জানমালের নিরাপত্তায় সব সময় পুলিশ সজাগ রয়েছে। নারী নির্যাতন রোধে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামপুর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান প্রার্থী সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল খালেক আখন্দ, নোয়ারপাড়া ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সোলাইমান মন্ডল ফারাজ, উলিয়া এএম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিদুল আলম ময়না, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান মাস্টার, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি লুৎফর রহমান, উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের যুগ্ম আহŸায়ক রাশেদুল ইসলাম বকুল, ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ ঘুনু মিয়া, আবু মুসা সরকার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাড়গিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রেজাউল করিম, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক আহŸায়ক জাকিউল ইসলাম প্রমুখ।

