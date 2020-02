কচুয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

মো: মাসুদ রানা, কচুয়া(চাঁদপুর) প্রতিনিধি \

চাঁদপুরের কচুয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১২.১ মিনিটে কচুয়া উপজেলা প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তাবক প্রদান করেন। প্রথমে উপজেলা প্রশাসন,কচুয়া প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। একই দিনে কচুয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একুশ উদযাপন করা হয়। এদিকে পালাখাল উচ্চ বিদ্যালয় ও রোস্তম আলী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক,শিক্ষার্থী,অভিভাবক ও জনপ্রতিনিধিগণ শহীদদের স্মরনে শহীদ মিনারে পুষ্পাস্তাবক দেন। এসময় কচুয়া উপজেলা চেয়ারম্যান শাহজাহান শিশির,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুলতানা খানম, কচুয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপায়ন দাস শুভ,সহকারী কমিশনার ভ‚মি একি মিত্র চাকমা, ওসি ওয়ালী উল্যাহ,একাডেমিক সুপারভাইজার মুহাম্মদ আহসানুল হক,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম ও কচুয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রাবিকুল হাসান সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: কচুয়ায় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তাবক প্রদান করছেন উপজেলা প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ।

