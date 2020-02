বদলগাছীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি ঃ নওগাঁর বদলগাছীতে অমর ২১শে ফেব্র“য়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। প্রথমে রাত ১২.০১ মিনিটে উপজেলা পরিষদ চত্ত¡র শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন ও শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। সূর্যদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাঃ আবু তাহির এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সাংসদ মোঃ ছলিম উদ্দীন তরফদার সেলিম তার পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। এরপর উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ, বদলগাছী থানা পুলিশ, বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয়, উপজেলা আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বাজার বণিক সমিতি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। উপজেলা পরিষদ চত্ত¡র থেকে প্রভাত ফেরি শেষে সকাল ১০টায় হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ সামসুল আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাঃ আবু তাহির, এসিল্যান্ড মোঃ নাহারুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আ.জা.ম শফি মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আবু খালেদ বুলু, সদর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম প্রমূখ। শেষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

