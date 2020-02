ব্যাপক আয়োজনে শেষ হল কাব্য বিলাস চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের অন্যতম শিশু কিশোর নাট্য সংগঠন কাব্য বিলাস নাট্য গোষ্ঠী অমর একুশে ফ্রেবুয়ারীতে আয়োজন করে মুক্ত চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতা।

২১ শে ফেব্রুয়ারীরর সকাল থেকে রাজধানীর কুর্মিটোলার সিভিল এ ভিয়েশস উচ্চ বিদ্যালয়রের মাঠে জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ক ও খ গ্রুপের বিভক্ত হয়ে অমর একুশের স্মরণে শুরু হয় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতা। ১৩ টি স্কুলের প্রায় তিনশত শিশু প্রতিযোগী এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করে।

সাংবাদিক ও নাট্যকার রাহুল রাজ এর সভাপত্বিতে প্রতিযোগীতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এভিয়েশন সুপার শপ এর পরিচালক মো: হাফিজুল্লাহ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মেধা বিকাশে সহায়তা করে। বর্তমান প্রজন্মকে পড়শুনার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার আহ্ববান জানান তিনি। প্রতিযোগীতার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন চিত্র শিল্পী শামিম আল মামুন ও শুক্লা বিশ্বাস মিষ্টি।

কাব্য বিলাস নাট্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মাহিন সরকার জানান, বিগত ১৪ বছর নিয়মিত অমর একুশে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগীতা সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন হয়ে আসছে। আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। নাট্য চর্চার পাশাপাশি কাব্য বিলাস সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিবিড় ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

উল্লেখ্য ‘প্রতিভার প্রতিক্ষায় নতুনের জয়গান’ এই শ্লোগানে কাব্য বিলাস নাট্য গোষ্ঠী বিগত ১৪ বছর যাবৎ নিয়মিত অপ সাংস্কৃতিক রোধে দেশ ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সমাজ সচেতন ও ভিন্ন ধারা নাটক মঞ্চায়ন করে যাচ্ছে।