হালুয়াঘাটে মহান শহীদ দিবস পালিত

দেওয়ান নাঈম, হালুয়াঘাট প্রতিনিধিঃ

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শুক্রবার দিবসের প্রথম প্রহরে উপজেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় উপজেলা ও পৌর প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আওয়ামী-লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন, বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগি সংগঠন, পুলিশ প্রশাসন, হালুয়াঘাট প্রেসক্লাব। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আরো অনেকেই শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন। অপর দিকে দিবসটি উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে একটি শোক র‌্যালী পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জুয়েল আরেং এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক সায়েম, ভাইস-চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন ফকির ও মিসেস ঝর্ণা ঘোষ, পৌর মেয়র খায়রুল আলম ভূঞা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা কবিরুল ইসলাম বেগ, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

