প্রেমে এই ৫ ধরনের মহিলার থেকে দূরে থাকুন!

ডেস্ক : প্রেমের কোনও বয়স হয় না। এই কথা তো যুগ যুগান্ত ধরে শুনে আসছেন। আবার একবার প্রেমে পড়লে ঠিক-ভুলের হিসেব করা হয়ে ওঠে দুষ্কর। প্রেমের রঙিন কাচে পুরো জগতটাই যেন রঙিন হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রেমে পড়ার সময়ে একটু সাবধান তো হতেই হয়। না হলে ভবিষ্যতে বেশ সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মানছি প্রেমের যেমন কোনও রুল বুক হয় না, তবুও এই ৫ ধরনের মহিলাদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। দেখে নিন কেমন তাঁরা।

নারীবাদ জিন্দাবাদ: সমাজে যা কিছু খারাপ হচ্ছে, এবং যা আগামী দিনে হতে চলেছে তা সবই পুরুষদের জন্য হয়েছে এবং হবে। শুধু তাই নয়, এঁরা সব ব্যাপারে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবেন। বিশ্বে এমন কোনও কাজ নেই যা এঁরা পুরুষদের থেকে ভালো করতে পারেন না। আপনি যা খুশি করুন, মন পাবেন না।

সবসে বড় রুপাইয়া: ব্র্যান্ডেড পোশাক, হিরের আংটি কোনও কিছু চাইতেই কোনও কুন্ঠা নেই আপনার গার্লফ্রেন্ডের? সময় নিন, একটু ভেবে দেখুন। এত চাহিদা পরবর্তী সময়েও সামলাতে পারবেন তো!

রাগ যখন অ’স্ত্র: সামান্য কোনও বিষয়েও আপনার গার্লফ্রেন্ডে রে’গে আ’গুন তেলে বেগুন! কথায় কথায় এই মা’রি কি সেই মা’রি অবস্থা! সারা জীবন এমন কারও সঙ্গে কাটাতে পারবেন তো!

ব্রেক কে বাদ: ব্রেক আপ হয়েছে মাত্র ক’ দিন। আর সেই ফাঁকা জায়গাতেই আপনার এনট্রি! নিজেদের মধ্যে কথা কম হয়, বরং এক্স-কে নিয়ে শুনতে হয় বেশি! বলি কি আর একটু ভেবে দেখুন।

বিয়ে পাগল: সম্পর্ক সবে কফি শপ থেকে এগিয়ে সিনেমা পর্যন্ত গিয়েছে, আর এর মধ্যে বাড়ির লোকের সঙ্গে আলাপ করার আবদার! এমনকি উইন্ডো শপিংয়ে শুধু বেনারসির দিকেই নজর! আপনি নিজে তৈরি তো?-এই সময়