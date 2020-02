মিকার স্টুডিওতেই মিলল ম্যানেজার সৌম্যা খানের মৃ’তদেহ, ফেঁসে যাচ্ছেন মিকা সিং!

বিনোদন ডেস্ক : ফের বি’ত’র্কের শিরোনামে মিকা সিং। একাধিকবারই মহিলাদের সঙ্গে নাম জড়িয়ে বি’তর্কে পড়েছেন এই বলিউড গায়ক। তবে এবার বিষয়টি গুরুগম্ভীর। জনপ্রিয় এই গায়কের ম্যানেজার সৌম্যা জোয়েব খান আত্মহ’ত্যা করেছেন। আর সেই আত্মহ’ত্যাকে কেন্দ্র করেই উঠে আসছে একাধিক প্রশ্ন, ফেঁসে যাচ্ছেন মিকা।

মিকার সঙ্গে সেই মহিলার কোনও মত’বিরো’ধ ছিল কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে। ঘটনায় ত’দ’ন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে জনপ্রিয় গায়ক মিকা সিংয়ের ম্যানেজার আত্মহ’ত্যা করেছেন। মিকার স্টুডিওতেই সৌম্যাকে মৃ’ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। স্টুডিওর লিভিং রুম থেকেই উ’দ্ধার হয়েছে তার মৃ’তদেহ। আন্ধেরিতে চারটি বাংলো রয়েছে মিকার।

সেগুলির মধ্যেই ১৯ নম্বর বাংলোর প্রথম তলে থাকতেন সৌম্যা। পুলিশের অনুমান, ঘুমের ওষুধ খেয়েই আত্মহ’ত্যা করেছেন সৌম্যা খান। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী এমনটাই জানা গিয়েছে। কিন্তু সৌম্যার আত্মহ’ত্যার নে’প’থ্যে মিকা সিং কিংবা কোনও ব্যক্তিগত টা’নাপো’ড়েন রয়েছে কিনা, সেই স’ন্দে’হও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সেসব বিষয়ে খতিয়ে দেখা শুরু করেছে মুম্বাই পুলিশ। মৃ’ত্যুর কারণ নিয়ে যদিও এখনও কোনওরকম মন্তব্য করতে দেখা যায়নি জনপ্রিয় গায়ককে। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় শো’কবার্তা জ্ঞাপন করেছেন মিকা। সৌম্যা জোয়েব খানের মৃ’তদেহ আপাতত তুলে দেওয়া হয়েছে তার পরিবারের হাতে। পাঞ্জাবেই হবে তার শেষকৃত্য।

তবে ভারসোভা থানার পুলিশ জানিয়েছেন, সৌম্যার মৃ’ত্যুর সঙ্গে মিকার কোনও যো’গসা’জশ রয়েছে বলে মনে হয়নি। সম্ভবত অব’সাদে ভু’গছিলেন। সেই থেকেই আ’ত্মহ’ননের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রাথমিক ত’দন্তে এমনটাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন, ঠিক কোন পরি’স্থির শি’কা’র হয়ে আত্মহ’ত্যা করতে বা’ধ্য হয়েছেন মিকা সিংয়ের ম্যানেজার সৌম্যা খান, তা খ’তিয়ে দেখছে পুলিশ।