রাত ৮টা ০২ মিনিটে ঘটবে ইতিহাসের অন্যতম মজার ঘটনা!

‘ঘণ্টা:মিনিট, মাস/দিন/বছর’ বা ‘মাস/দিন/বছর, ঘণ্টা:মিনিট’—যেভাবেই লেখেন না কেন ‘২’ ও ‘০’ ছয় বার লিখতে হবে। যেমন- ‘২০:০২, ২০-০২-২০২০’ বা ‘২০-০২-২০২০, ২০:০২’। আপনি যদি ২০ সেকেন্ড যোগ করেন তবে দুটি সংখ্যার ব্যবহার আরো বাড়বে।

সাধারণ তারিখ ও জিএমটি এক করে এমন চোখ ধাঁধানো সংখ্যা খুব কমই পাওয়া যায়। আপনি জীবনে অনেক জায়গা খাওয়া-দাওয়া সব টাকা-পয়সা বারবার ঘুরে ফিরে আসবে। কিন্তু এমন তারিখ ও সময়ের বাঁধন হয়তো আর কখনো ঘুরে আসবে না। সময়টি আপনার জীবনে হয়ে থাকুক অবিস্মরণীয়।