১ রানে ফিরলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ

স্পোর্টস ডেস্ক : চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের চলতি আসরের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। চট্টগ্রামে টস হারের পর পূর্বাঞ্চলের আমন্ত্রণে প্রথমে ব্যাট করছে দক্ষিণাঞ্চল। এনামুল হক বিজয় ও ফজলে মাহমুদের ব্যাটে শুভ সূচনার দেখা পায় দলটি।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৭ হাজারি ক্লাবে নাম লেখিয়েছেন বিজয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরি ব’ঞ্চিত হয়ে ফেরেন তিনি (৭৬)। এরপর দুর্দা’ন্ত খেলা ফজলে মাহমুদও (৮৬) রানে বিদায় নেন। এরপর একে একে আল আমিন (৩৯) এবং মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (১) রানে বিদায় নেন। এরপর নুরুল হাসান (১৮), মেহেদী হাসান (৩৬) করে আ’উট হন। দক্ষিণাঞ্চলের স্কোর: ৮৫.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান।