বরিশাল থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট ডিভাইস বিঞ্জের যাত্রা শুরু

মনির হোসেন,বরিশাল \ বাংলাদেশে উচ্চ প্রযুক্তির বিঞ্জ ডিভাইসের যাত্রা শুরু হয়েছে বরিশাল থেকে। ফলে বাংলাদেশে এই প্রথম বিঞ্জের মাধ্যমে অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস, যার মাধ্যমে টিভিতে কোনো ঝামেলা ছাড়াই ব্রাউজ করা সম্ভব হবে। অসংখ্য ভিডিও কনটেন্ট আর ১০০ টিরও বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল দেখা যাবে। যা দেবে স্মার্ট টিভি ছাড়াই এইচডি কোয়ালিটি অভিজ্ঞতা।

সূত্রমতে, একটি দিয়াশলাই বক্সের আকৃতির ক্ষুদ্র এই ডিভাইসটি ব্যবহার করলে পাওয়া যাবে দেশি-বিদেশী মুভি, ওয়েব সিরিজ, টেলিফিল্মসহ অসংখ্য অনলাইন ভিডিও আর সরাসরি টিভি থেকেই ইউটিউব ব্রাউজিংয়ের সুবিধা। বরিশালে বিঞ্জ পাওয়া যাবে রবি সেবা ও ইউরোটেল বিডি অনলাইন লিমিটেডের অফিসে।

রবিবার সকালে ইউরোটেল বিডি অনলাইন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরেট ও শহীদ আব্দুর রব সেনিয়াবাত বরিশাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন বলেন, রেডডট ডিজিটাল লিমিটেড ও ইউরোটেল বিডি অনলাইন লিমিটেড যৌথভাবে বাজারে এনেছে ক্যাবলের ঝামেলামুক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট ডিভাইস বিঞ্জ (ইরহমব)। যা শহীদ আব্দুর বর সেরনিয়াবাত বরিশাল প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম শনিবার দুপুরে উদ্বোধণ করা হয়েছে। বরিশালের জেলা প্রশাসক এসএম অজিয়র রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিঞ্জের উদ্বোধণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসএম অজিয়র রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এখন আর কোনো স্বপ্ন বা প্রতিশ্রæতি নয়। তিনি ঘোষাণা দিয়েছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের। আর তা এখন সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন হয়েছে। সারা বাংলাদেশ এখন ইন্টারনেট সেবার আওতায়। আগে টেলিভিশন দেখার জন্য ক্যাবলের ওপর ভরসা করতে হতো কিন্তু রেডডট ও দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ইন্টারনেট প্রভাইডার ইউরোটেল বিডি সমন্বয় করে বিঞ্জ নামের যে ডিভাইসটি বাজারে এনেছে তা সত্যিকার অর্থেই চমক। এখন থেকে কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই একসাথে ইন্টারনেট ও গণমাধ্যমের সেবা পাবে মানুষ। এভাবে বদলে যাবে বাংলাদেশ। নির্মিত হচ্ছে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

অনুষ্ঠানে ইউরোটেল বিডি অনলাইন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরেট ও শহীদ আব্দুর রব সেনিয়াবাত বরিশাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন, রেডডট ডিজিটাল লিমিটেডের ডিরেক্টর আহমেদ আরমান সিদ্দিকী, রবি আজিয়াটা লিমিটেডের ক্লাস্টার মার্কেট ডিরেক্টর মোহাম্মদ হামিদুল হকসহ অন্যান্য অতিথিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে রেডডট ডিজিটাল লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিঞ্জ ডিভাইসের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে ব্যখ্যা করেন। পরে অতিথিরা কেক কেটে অত্যাধুনিক ডিভাইসটির উদ্বোধণ ঘোষনা করেন।

