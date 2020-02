বাসর রাতে কিভাবে লজ্জিত কুমারী মেয়ের সাথে সেক্স করবেন?

বাসর রাতে প্রায় সব নববধুই খানিকটা ভীত থাকে, লজ্জিত থাকে। মেয়েরাও ছেলেদের মত সেক্স নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের কাছে প্রথম রাতের সেক্স অনেক বড় কিছু কারন এই রাতে তারা নিজেদের সতীত্ব হারায়। অনেক কুমারী মেয়েই আবার মনে করে প্রথম সেক্স করতে অনেক ব্যথা লাগে তাই বাসর রাতে তারা অনেকটাই সংকোচিত হয়ে থাকে। তাই স্বামী হিসেবে সব ছেলেদের দায়িত্ব মেয়েদের ভয় ভাঙিয়ে, লজ্জা মুছে দিয়ে যৌনাঙ্গ প্রবেশ করানো।

* নববধুর সাথে কথা বলুন। তাকে সহজ করে নিন, তাঁকে হাসাতে চেষ্টা করুন। তাঁর সব ভয়ভীতি দূর করে শুরু করুন।

* বধুকে বিছানায় নিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর সব অলংকার খুলে দিন। পারলে দাঁত ব্যবহার করে খুলে দিন। তাঁর শরীরে আপনার স্পর্শ ছড়িয়ে দিন।

* শাড়ি পেটিকোট খুবই ধীরে খুলুন যেন আপনি সর্বপ্রথম নারী দেহ দেখছেন।

* ব্রা খুলার সময় তাঁর দুধের প্রশংসা করুন। বোটার প্রশংসা করুন।

* পেনটি খোলার সময় তাঁর যোনিতে হালকা চুমু দিন, তবে চুষবেন না। অনেক মেয়ে এটা পছন্দ নাও করতে পারে।

* তারপর জেল ব্যবহার করে খুবই কোমল ভাবে আপনার যৌনাঙ্গ প্রবেশ করান।

* অনেক সময় মেয়েরা উত্তেজিত হয়ে গেলে জেল নাও দরকার লাগতে পারে।

* প্রথমেই আপনার যৌনাঙ্গ জোরে ঢুকানোর চেষ্টা করবেন না, আস্তে ঢুকান, জোরে ঢুকাতে হলে মেয়েরা নিজেরাই চিৎকার দিয়ে বলবে।