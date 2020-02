রাজারহাটে (জেমস্)মডিউল বিষয়ক ৪ দিন ব্যাপী শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

এ.এস.লিমন,রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি:- তাং ২৩-০২-২০২০ইং

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে জেন্ডার ইক্যুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস্ (জেমস্) বিষয়ক ৪ দিনের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে বিল্ডিং বেটার ফিউচার ফর গার্লস (বিবিএফজি) প্রজেক্টের সহযোগীতায় ও সহকারী শিক্ষক মাস্টার ট্রেইনার মোঃ আসাদুজ্জামান রতন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- রাজারহাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দ্দী বাপ্পি,কুড়িগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শামসুল আলম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম মন্ডল সাবু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম, আরডিআরএস বাংলাদেশ প্রকল্প কর্মকর্তা রেজোয়ান সাতিল, আরডিআরএস বাংলাদেশ রাজারহাট উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ মোসলেম উদ্দীন, রাজারহাট থানার ওসি (তদন্ত) পবিত্র কুমার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আশরাফ -উজ-জ্জামান সরকার, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ মশিউল রহমান, মাস্টার ট্রেইনার মোঃ রবিউল ইসলাম রাজু প্রমূখ। #

Please follow and like us: