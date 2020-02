সুন্দরগঞ্জে বেতন না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে শিক্ষক কর্মচারীগণ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জ উপজেলার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীগণ বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। জানা যায়, উপজেলার নতুন দুলাল ভরট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হককে সরকারী প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ২৬/১০/২০১৬ তারিখে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। তখন থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন জাহেদুল ইসলাম। ২০১৬ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের মে পর্যন্ত যথা নিয়মে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও কোন সময়ে এডহক কমিটির সভাপতির প্রতি স্বাক্ষরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে সরকারী অংশের বেতন ভাতা উত্তোলন করে দেওয়া হয়। গত ২০১৭ সালে ২৬ ডিসেম্বর বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষককে এডহক কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্ত হয়। যাহা আপিল এন্ড আর পিটিশন বোর্ডে শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসময়ের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কর্তৃক একটি নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটি গঠন পূর্বক জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে গত ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুরে অনুমোদনের জন্য প্রেরন করা হয়। বোর্ড কর্তপক্ষ নির্বাচিত কমিটির অনুমোদন দিতে বিলম্ব করলে কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান কমিটি অনমোদন চাহিয়া মহামান্য হাইকোর্টে ৪৫৮৫/২০১৯ নং রিট পিটিশন দাখিল করেন। মহামান্য হাইকোর্ট কেন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হবে না তাহা জানতে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিদর্শকে রুল জারি করেন। রুলের জবাব না দিয়ে ১৪/০৬/২০১৯ তারিখে বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষকে অবৈধ ভাবে একটি এডহক কমিটি অনুমোদন দেন। যার সভাপতি তাজেল মিয়া ও শিক্ষক প্রতিনিধি মফিজল হককে শিক্ষক প্রতিনিধি উক্ত অবৈধ কমিটিতে থাকবে না বলে নোটারী পাবলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এফিডেফিট করেন। ফলে উক্ত অবৈধ কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে বেতন ভাতা উত্তোলন করবেনা মর্মে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীগনের সরকারী অংশের বেতন ভাতার সীটে প্রতি স্বাক্ষর করার বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ ১১জন শিক্ষক কর্মচারী তাদের সরকারী অংশের বেতন ভাতা চাহিয়া মহামান্য হাইকোর্ট এ- দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান, বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সোনালী ব্যাংক ম্যানেজার কামারজানী শাখা, গাইবান্ধাদের বিবাদি করে রিটপিটিশন দায়ের করেন যাহার নং- ১১২৩০/২০১৯। মহামান্য হাইকোর্ট শিক্ষকদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুন্দরগঞ্জকে আদেশ দেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে তাজেল মিয়া বাদী হইয়া মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে আপিল বিভাগে চেম্বার বিচারপতি আদলতে ৩৫৯৭/২০১৯ নং আপিল করলে চেম্বার বিচারপতি ০২/০২/২০২০তারিখে পর্যন্ত ১১২৩০/২০১৯ রিট পিটিশনের আদেশ স্থগিত করেন। ০২ ফেব্রæয়ারী/২০২০ আপিল নং-৩৫৯৭/২০১৯ আপিলের শুননী সুপ্রিমকোটের ফুল বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি সাইদ মাহমুদ হুসাইন, বিচারপতি হোসেন ফয়েজ সিদ্দিক ও বিচারপতি নুরুজ্জামান শুনানি অন্তে খারিজ করেন। ফলে ১১২৩০/২০১৯ নং রিট পিটিশনের আদেশের আলোকে শিক্ষক কর্মচারীগণের বেতন ভাতা পেতে বাধা নেই। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ১৩/০২/২০২০ ইং তারিখ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোলেমান আলীর নিকট দাখিল করলেও তিনি বিভিন্ন অযুহাতে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন সীটে প্রতি স্বাক্ষর করতে কালক্ষেপন করছেন। শিক্ষকগন ১০ মাস যাবৎ বেতন ভাতা না পেয়ে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগানসহ পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে হিমসিম খেলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

