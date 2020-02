আত্রাইয়ে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই(নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস সমিতির নব-নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সমিতির সভাপতি আব্দুল লতিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ছানাউল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ট নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আমরা আজ শান্তি নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছি। চলমান মুজীববর্ষে প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রয় হতে বিরত থাকতে কেমিস্টস ও ড্রাগিস্টসদের আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিনসহ সংগঠনের জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ। #