উলিপুর দুগ্ধশীতলীকরণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

কুড়িগ্রামের উলিপুর দুগ্ধশীতলীকরণ কেন্দ্র চালুর লক্ষ্যে সদস্য সমিতির প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১০টায় উলিপুর দুগ্ধশীতলীকরণ কেন্দ্র চত্বরে মিল্ক ইউনিয়নের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উলিপুর আদর্শ কেন্দ্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের সভাপতি আফজাল হোসেন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উলিপুর দুগ্ধশীতলীকরণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান। সমিতির সংগঠক সুজন মোল­ার পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক হাফিজুর রহমান হাফিজ, বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ এবং হাফিজুর রহমান সেলিম প্রমুখ। উলে­খ্য, উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৩টি সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সমবায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ইনচার্জ মোখলেছুর রহমান, ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন।

