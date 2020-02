বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়োগ

Bangladesh Bank Job Circular 2020: ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের শূন্য পদ গুলোতে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার (জেনারেল) পদে মোট ২০৪৬ জনকে নিয়োগ দেবে। উক্ত পদ গুলোতে নারী- পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এই চাকরিতে সকল জেলার প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ আছে।

পদের নাম: অফিসার (জেনারেল)

পদ সংখ্যা: ২০৪৬ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর।

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট erecruitment.bb.org.bd এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৮ মার্চ ২০২০ তারিখ রাত ১১:৫৯ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন: