শৈলকুপার কবিরপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তোরাপ আলীর বিরুদ্ধে

স্কুলের যায়গা দিয়ে নিজের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা নির্মানের অভিযোগ সভাপতির বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহের শৈলকুপার কবিরপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তোরাপ আলীর বিরুদ্ধে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সেই প্রভাব খাটিয়ে স্কুলের যায়গা দিয়ে নিজের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা তৈরী করছে, শিক্ষকরা বাধা দিলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও চাকুরী থেকে বরখাস্তের হুমকি এমনই অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে তিনি পিছু হটেন সভাপতি গ্রæপের লোকজন। তবে তোরাপ আলী জানান তিনি ইউএনও’র কাছে রাস্তার জন্য দরখাস্ত করেছেন। তিনি তাকে পৌর মেয়রের কাছে যেতে বলেছেন। পৌর মেয়র তাকে রাস্তা করার অনুমোতি দিয়েছেন। কবিরপুর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা জানান, শনিবার সকাল ১০টার দিকে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি তোরাপ আলী স্কুলের পিছনের তার সাথে অ-মিমাংশিত যায়গা থেকে একটি মেহগনি গাছ কেটে স্কুলের যায়গা দিয়ে তার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা শুরু করেন। তারা ঘটনাটি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানালে থানায় একটি জিডি করার পরামর্শ দেন। তিনি শনিবার থানায় একটি জিডি করেন। এরপর সভাপতি রোববার দুপুরে তার নামে থানায় জিডি করার কারণে স্কুল প্রাঙ্গনে এসে শিক্ষকদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন। এ ছাড়া চাকুরী থেকে বরখাস্তের হুমকি দেন তিনি। প্রধান শিক্ষক সোহেলী খাতুন জানান, সভাপতি তোরাপ আলী শনিবার সকালে স্কুলের পিছন থেকে একটি মেহগনি গাছ কেটে স্কুলের যায়গা দিয়ে তিনি রাস্তা নির্মান শুরু করেন। তারা বাধা দিলে না শুনলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে থানায় একটি জিডি করা হয়। এরপর তিনি রোববার দুপুরে জিডি করার কারণে স্কুল প্রাঙ্গনে এসে শিক্ষিকাদেও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন এবং চাকুরী থেকে বরখাস্তের হুমকি দেন। এ ঘটনায় সভাপতি তোরাপ আলী জানান স্কুলের পিছন দিয়ে একটি রাস্তার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ইউএনওকে তিনি জানিয়েছি্েরলন। তারপর তিনি তাকে পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজমের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। মেয়রের সাথে দেখা করে একটি দরখাস্ত দিলে তিনি আমাকে রাস্তা নির্মানের অনুমোতি দেন এবং বলেন পরে টাকা দিয়ে দেবেন তিনি। জনস্বার্থে তিনি এ রাস্তা নির্মান করছেন শুধু নিজের বাড়ি যাওয়ার জন্য তিনি এ কাজ করছেন না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনি তোরাপ আলীকে রাস্তা নির্মানের অনুমোতি দেননি। স্কুলের যায়গা দিয়ে কখনও রাস্তা নির্মান করা যাবে না। এ ঘটনায় স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইসরাইল হোসেন বলেন, কবিরপুর মডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি তোরাপ আলী স্কুলের যায়গা দিয়ে রাস্তা নির্মান করার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। শিক্ষকদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার ঘটনা তিনি আগামী শিক্ষা কমিটির মিটিংয়ে পেশ করবেন বলে জানান। শৈলকুপা থানার উপপরিদর্শক এমদাদ হোসেন রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তোরাপ আলীকে স্কুলের যায়গা থেকে মাটি সরিয়ে নিতে বলেছেন বলে জানান। এ ঘটনায় পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজম বলেন কবিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন দিয়ে একটি পুরাতন রাস্তা। বর্ষায় পানি জমে। তাই উঁচু করার জন্য মাটি দেওয়ার অনুমোতি দেওয়া হয়েছে। স্কুলের যায়গাও সেখানে থাকতে পারে বলে তিনি জানান।

