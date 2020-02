জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দিয়ে ইনিংস ব্যবধানে বিশাল জয় বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক : একমাত্র টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ইনিংস ব্যবধানে হারালো বাংলাদেশ। ঢাকা টেস্টে ৫৬০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে বাংলোদেশ। মুশফিকের দ্বি-শতক ও মুমিনুলের শতকের ওপর ভর করে বড় সংগ্রহ পায় টাইগাররা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৪ রানের মধ্যে টপ অর্ডারের চার ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কায় ধুঁকতে থাকে সফরকারীরা।

আজ মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের শুরুতেই আঘাত হানলেন তাইজুল ইসলাম। কেভিন কাসুজাকে মোহাম্মদ মিঠুনের হাতে ক্যাচ বানিয়ে সাজঘরে ফেরালেন তিনি। আউটের আগে ১০ রান করেছেন কাসুজা। দলীয় ১৫ রানে জিম্বাবুয়ের তৃতীয় উইকেটের পতন।

এরপর আবারও ব্রেকথ্রু এনে দিলেন নাঈম হাসান। ১৭ রান করা টেলরকে ফেরালেন তিনি। দলীয় ৪৪ রানে চতুর্থ উইকেট হারালো জিম্বাবুয়ে। এরপর পঞ্চম উইকেট নেন মুমিনুল।

এরপর ৩৭ রান করা সিকান্দার রাজাকে ফেরান তাইজুল। এরপর ১৮ করা চাকাবাকে আউট করেন তাইজুল। এর পরের অভারেই আরও একটি উইকেট নেন নাইম। এরপর আর কেউ উইকেটে দাঁড়াতেই পারেনি।

শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১০৬ রান দূরে থাকতেই আল-আউট হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। এদিকে নাইম ৫ টি তাইজুল ৪ টি ও মুমিনুল ১ করে উইকেট নেন।