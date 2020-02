ট্রাফিক আইন ভঙ্গ, নিজের গাড়ির চালকের নামে মামলা পুলিশ সুপারের

ময়মনসিংহ: ট্রাফিক আইন অমা’ন্য করায় নিজের গাড়ি চালকের নামে মামলা দিয়েছেন ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপার মোহা. আহমার উজ্জামান। এজন্য গাড়ি চালক পুলিশ সদস্য আ. কদ্দুছকে ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা গুণতে হবে। এতে প্রশংসায় ভাসছেন পুলিশ সুপার আহমার উজ্জামান।

জানা যায়, নিয়মিত কার্যক্র’মের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে ময়মনসিংহ নগরীর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বের হন পুলিশ সুপার মোহা. আহমার উজ্জামান। তার গাড়িটি গাঙ্গিনারপাড় এলাকায় আসলে গাড়ি চালক ট্রাফিক আইন অমা’ন্য করে রোড ডিভাইডারের উপর দিয়ে গাড়ির দিক পরিবর্তন করেন। এসময় গাড়িতে খোদ পুলিশ সুপার বসা ছিলেন। তাৎ’ক্ষণিক তিনি এ অনি’য়মের জন্য চালকের নামে মামলা দেন। বিষয়টি জানাজানি হলে ব্যাপক চাঞ্চ’ল্যের সৃ’ষ্টি হয়।

পুলিশ সুপার মোহা. আহমার উজ্জামান বলেন, আইন সবার জন্য সমান। আইন ভাঙলে শা’স্তি পেতে হবে। ট্রাফিক আইন অমা’ন্য করে রোড ডিভাইডারের উপর দিয়ে গাড়ি ঘো’রানোয় চালককে মামলা দেয়া হয়েছে। এজন্য তাকে জরি’মানা দিতে হবে।

ট্রফিক আইন ভা’ঙার জন্য নিজের গাড়ি চালকের নামে পুলিশ সুপারের মামলার বিষয়টি দৃষ্টা’ন্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করেন নিরাপদ সড়ক আন্দো’লনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।

নিরাপদ সড়ক চাই ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদের মুন্না বলেন, এটি একটি শুভ পদক্ষে’প। জেলা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হয়ে তার নিজ গাড়ি চালকের বিরু’দ্ধে ট্রাফিক আইন ভা’ঙার জন্য যে শা’স্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার তা সড়কে শৃ’ঙ্খলা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করেছেন মোহা. আহমার উজ্জামান। যোগদানের পরপরই মাদক নির্মূ’ল ও অপ’রাধ দ’মনে ব্ল’ক রেই’ড, পেট্রোল টহ’ল জো’রদার, ব্যাচেলর মেসগুলোতে অবস্থান’কারীদের তালিকা ও ত’থ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন। পুলিশ সদস্যদেরও দিয়েছেন কঠো’র বার্তা। এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর প্রটো’কল ছাড়াই বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষ’ণে বের হন তিনি।