দুমকিতেতিনদিন ব্যাপী স্কাউট ক্যাম্পিংশুরু

মো: সুমন মৃধা, দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি\ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে পটুয়াখালীর দুমকিতে শুরু হয়েছে ৩দিনব্যাপী স্কাউট সম্মেলন। মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মাঠে আয়োজিত স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা শঙ্কর কুমার বিশ^াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানএড. এইচ.এম মাসুদ আল-মামুন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফরিদা ইয়াসমিন, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বদরুন নাহার ইয়াছমিন প্রমুখ।

স্কাউটিং প্রোগ্রামে উপজেলার ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি দাখিল মাদ্রাসার স্কাউট শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছে।