পতœীতলায় ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন, বিলাশ সভাপতি সম্পদ সাঃ সম্পাদক নির্বাচিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের উপজেলা ও নজিপুর সরকারি কলেজ শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে ৭১সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা শাখায় বদিউজ্জামান বিলাশ সভাপতি ও তাসরিফ হোসেন সম্পদ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ১০টায় নজিপুর সরকারি কলেজ মাঠে ছাত্রলীগ পতœীতলা উপজেলা শাখার আহবায়ক রুবেল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম-আহবায়ক আব্দুল আহাদ (রাহাত)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি সাব্বির রহমান রেজভী।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শহীদুজ্জামান সরকার এমপি।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহাদেবপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ছলিম উদ্দিন তরফদার সেলিম এমপি, জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল আহমেদ বাদল, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সাবেক পৌর মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আমিনুল হক, জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারন সম্পাদক বিমান কুমার রায়, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মাহমুদুল হাসান, জেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আমানুজ্জামান সিউল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রহমানিয়া আলম রিজভী, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল খালেক চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব আব্দুল গাফফার, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপ-তথ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক আকতার হোসেন, উপ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফাইম ইসলাম মিলন প্রমূখ।