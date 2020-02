ভ’য়াব’হ রুপ নিয়েছে দিল্লী, সহিং’সতায় নিহ’ত ১০ : দেখা মাত্র গু’লির নির্দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নতুন নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভে এ পর্যন্ত একজন পুলিশ সহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। ওই আইনের সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষে আহত হয়েছে শতাধিক লোক। ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। এই অবস্থায় নজিরবিহীন নির্দেশ দিয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়।

ইন্ডিয়া টুডে’তে প্রকাশিত খবর খবর মোতাবেক, ‘উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দেখা মাত্র গু’লি করার নি’র্দে’শ দেওয়া হয়েছে।’ দিল্লিতে গত কয়েক দশকে এরকম সহিংসতা আর দেখা যায়নি বলে বলছেন অনেকে। উত্তর পূর্ব দিল্লির বহু বাড়িঘর ও দোকানপাটে আগুন দেয়া হয়েছে এবং কিছু এলাকা সহিংসতার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে। ভারতের রাজনীতিবিদরা শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন।

ওই এলাকায় মঙ্গলবার সারাদিন ছিলেন বিবিসির সংবাদদাতা সালমান রবি। ঘটনাস্থল থেকে তিনি সবিস্তারে এই সহিংসতার বর্ণনা দিয়েছেন, “আমি যে জায়গায় আছি সেটির নাম জাফরাবাদ। আমার একদিকে সংশো’ধিত নাগরিকত্ব আইন বিরো’ধী বি’ক্ষো’ভকারীরা, আরেকদিকে নাগরিকত্ব আইনের সমর্থকরা। এই দুয়ের মাঝখানে আমি। পাথর ছোঁড়া হচ্ছে, পেট্রোল বোমা ছোঁ’ড়া হচ্ছে। কিছু গাড়িতে আ’গুন ধ’রিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি খুবই উত্তে’জনাপূর্ণ।

দশজন মা’রা যাওয়ার খবর আমরা পেয়েছি। দেড়শোর বেশি মানুষ আহ’ত। আধা সামরিক বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। জাফরাবাদের পেছনে একটা জায়গা আছে চান্দবাগ, মোস্তফাবাগ। সেখানে রাস্তায় নাকি উ’ন্ম’ত্ত জনতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে নাকি পুলিশ আর আধা-সামরিক বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বৈঠক হয়েছে। তারপর মনে হচ্ছে নিরা’পত্তা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও পরি’স্থিতি এখনো খুবই উত্তে’জনাপূর্ণ।

ব’ন্দু’ক-পি’স্ত’ল নিয়ে উ’ন্ম’ত্ত জনতা বাইরে বেরিয়েছে, গু’লি চালিয়েছে। আজও বেশ কয়েকজন গু’লিবি’দ্ধ হয়েছে। অনেকের হাতেই র’ড বা লা’ঠি, যার যা আছে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দোকানগুলো সব ব’ন্ধ। যোগাযাগ ব’ন্ধ। রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। সেসব এলাকায় কেউ ঢুকতে পারছে না। গতকালও দিল্লির যেসব গো’লযো’গপূর্ণ এলাকায় গিয়েছিলাম, আজকে সেখানে যেতেই পারছি না।

সেখানে জনতা খুবই উত্তে’জিত। তারা সাংবাদিকদের ওপরও হা’মলা করছে। সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভে’ঙ্গে দিচ্ছে, মোবাইল ফোন কে’ড়ে নিচ্ছে। এখানে এখন একদম দা’ঙ্গার মতো পরি’স্থিতি বিরাজ করছে। এসব গ’ণ্ডগো’ল যে কেবল রাস্তায় হচ্ছে তা নয়, জনতা কখনো কখনো লোকের বাড়িঘরেও ঢুকে পড়ছে। অনেক জায়গায় দোকানপাটেও আ’গুন লাগানো হয়েছে।

আমরা সাংবাদিকরা সেখানে যেতে পারছি না, কারণ জনতা সাং’ঘা’তিক স’হিং’স। সাংবাদিকদের ওরা ভিডিও রেকর্ড করতে দিচ্ছে না। পুলিশ দাবি করছে যে জনতার ভেতর থেকেই গু’লিব’র্ষণের ঘটনাগুলো ঘটছে। পুলিশ কোথাও গু’লি চালানোর কথা এখনো নি’শ্চিত করেনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বি’ত’র্ক আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, দা’ঙ্গা’কারীদের সঙ্গে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

তবে দিল্লি পুলিশের যেসব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আমাদের কথা হয়, তারা দাবি করছেন, পরি’স্থি’তি তারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন, পরি’স্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা এখানে কিন্তু দেখছি না যে পরি’স্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। কিছু ধর্মীয় স্থাপনাও হা’মলার শি’কার হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় টুইট করছেন এই বলে যে তারা বিভিন্ন জায়গায় আ’টকে পড়েছেন, তাদের যেন উ’দ্ধার করা হয়।”