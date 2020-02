লক্ষ্মীপুরে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুরে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী পরিবার। মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রæয়ারি) সকালে স্থানীয় শাহ আলম মার্কেটের একটি অফিসে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসময় লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন ভুক্তভোগী সেলিম রেজা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ভুক্তভোগীর ছোট ভাই তানভির হোসেন মন্নু ও সহকারি মহিম উদ্দিন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, সেলিম রেজা প্রায় ২৪ বছর ধরে ১০ শতাংশ জমি নামজারি করিয়া সরকারের খাজনা পরিশোধ করে ভোকদখল করিয়া আসিতেছে। রাহয়ান, আমিনুর রহমান, এডভোকেট মো: ইকরাম উদ্দিন পারভেজ, ও তাদের আতœীয়স্বজন গংরা ৩০,৩১ ধারা ও নামজারি আফিল, নামজারি রিভিও, চট্টগ্রাম বিভাগীয় আদালতে রিভিও রিভিশন, লক্ষ্মীপুর জেলা জজ আদালতে অনেকগুলো মামলা দায়ের করে হেরে যায় রায়হান গংরা।

মামলায় হেরে গিয়ে, সম্প্রতি গত ৯ ফেব্রæয়ারি রায়হান গংরের চাচাতো ভাই অ্যাডভোকেট ইকরাম হোসেন পারভেজ মিথ্যা মারধরের ঘটনা উল্লেখ করে লক্ষ্মীপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। পরের দিন পুলিশ সে অভিযোগে সেলিম রেজা, তার ছেলে শিমু রেজা ও সেলিম রেজার ছোট ভাই তানভীর হোসেন মন্নুকে আটক করে। পরেরদিন জেলা আদালতে প্রেরণ করেন। উক্ত মামলায় এডভোকেট বাদী হওয়ার কারণে কোন এডভোকেট শুনানি করতে রাজি না হওয়ায় আদালতে হাজির না করিয়া কারাগারে প্রেরণ করে বলে দাবী করেন সেলিম রেজা ও মারধরের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং এঘটনাটি মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত বলে দাবি করেন তিনি।

সেলিম রেজারা যখন মিথ্যা মামলায় কারাগারে বন্দিথাকা অবস্থায় রাতের আধারে বিরোধকৃত জমিটি রায়হান গংরা দখলের চেষ্টা করে ভেঙ্গে দেন সীমানা প্রাচির, গেইড ও লেবার সেড। এ সময় ভাঙনে বাঁধা দিতে আসলে সেলিম রেজার স্ত্রী রুমা সুলতানাকে মারধর করে লাঞ্চিত করেন রায়হান সহ মহিউদ্দিন মুরাদ গংরা। পরে রুমা সুলতানা বাদি হয়ে ওই রাতে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে ল²ীপুর সদর মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করে।

ল²ীপুর