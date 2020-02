মানববন্ধন সদর ৯ ইউনিয়নে: 💁‍♂️🍁লক্ষীপুর ২ আসনের সংসদের মোহামমদ শহীদ ইসলাম এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে প্রতিবাদে

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাংসদ প্রবাসী শিল্পপতি মারাফিয়া কুয়েতিয়া কোম্পানির এমডি এবং সিইও, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ভাইস চেয়ারম্যান – মোহাম্মদ শহিদ ইসলাম (পাপুল) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে লক্ষ্মীপুর -২ আসনের এমপির প্রতিনিধি ও লক্ষীপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সদস্য মোহামমদ আদনান চৌধুরী কর্তৃক আয়োজনে

সর্বস্তরের জনগণের সহযোগীতায় উত্তর হামছাদী, দক্ষিণ হামছাদী, ২১ নং টুমচর, ২০ নং চররমণী, ৩ নং দালাল বাজার, ৪ নং চররুহিতা, ৭ নং বশিকপুর, ১ নং উত্তর হামছাদী, ৫ নং পার্বতীনগর, ২ নং দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নসহ লক্ষ্মীপুর – রায়পুর আসনের সদর অংশের ৯ টি ইউনিয়নে একযোগে মানবন্ধন করা হয়।২৪ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেলে আ’লীগের সহযোগী নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগনসহ প্রায় শত শত লোকের উপস্থিতিতে এ মানবন্ধন করা হয়।