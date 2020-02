কচুয়ায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকিং শুভ উদ্বোধন

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি \

সকল ধরনের নতুন এ্যাকাউন্ট ও গ্রাহক সেবা মান উন্নয়নে চাঁদপুরের কচুয়ায় আল-আরাফাহ্ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট শাখার এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার উপজেলার পালাখাল বাজারের ফিতা কেটে প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন আল-আরাফাহ্ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশনের সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মো: সাখাওয়াত হোসেন।

শাজুলীয়া দরবার শরীফের পীর আবুল হাসান শাহ মুহাম্মদ শাজুলির সভাপতিত্বে ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশনের কর্মকর্তা ইকবাল বাহারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, ইউপি চেয়ারম্যান ইমাম হোসেন সোহাগ,রহিমানগর শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সুলাইমান, সহকারী অধ্যাপক ফানাউল্যাহ,নজরুল ইসলাম ও পালাখাল এজেন্ট ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক রেজওয়ানুল হক প্রমুখ। এসময় শাজুলীয়া দরবার শরীফের পীরজাদা আতাউল্যাহ শাজুলী, কলেজের সহকারী অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল কুদ্দুসসহ বাজারের ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

