জাবি থাকছে না সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায়

জাবি প্রতিনিধি:

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষার ধারণাটি ‘জটিল’ ও ‘অস্পষ্ট’ হওয়ায় এতে অংশ নেবে না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের (একাডেমিক কাউন্সিল) জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নূরুল আলম এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নূরুল আলম বলেন, ইউজিসির আয়োজনে হতে যাওয়া সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় এ বছর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মেই পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আমির হোসেন বলেন, শিক্ষা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যাবে না। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্বকীয়তা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী স্বাধীনতা বিরোধী বলে মনে করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল। এছাড়া সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়ার ধারণাটি এখন পর্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট। এ পদ্ধতিতে প্রশ্ন ফাঁসেরও আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এ মুহূর্তে এমন অস্পষ্ট এবং জটিল পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা না নেয়ার জন্য সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি দেশের ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে ইউজিসি’র সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা শিক্ষা পরিষদ ও সিন্ডিকেটে আলোচনা করে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।