বরিশালে স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে টি-শার্ট বিতরণ

বরিশাল ব্যুরো \ বøাড ডোনার্স ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবী শতাধিক সদস্যদের মাঝে মঙ্গলবার সকালে বিনামূল্যে টি-শার্ট বিতরণ করা হয়েছে। জেলার গৌরনদী উপজেলার সিকদার ক্লিনিক এন্ড ডায়গনষ্টিক সেন্টারের হলরুমে অসহায় রোগীদের স্বেচ্ছায় রক্ত দান করে সহায়তাকরা শতাধিক স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে টি-শার্ট বিতরণ করেন গরীবের ডাঃ রাজিয়া সুলতানা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ উত্তম কুমার বকসী, গৌরনদী ক্লিনিক এন্ড ডায়গনেষ্টিক সেন্টার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল ওহাব, সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, জনপ্রিয় ডায়গনষ্টিক সেন্টারের পরিচালক নুরুল আসহান মিঠু প্রমুখ।

Please follow and like us: