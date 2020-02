ম্যাচ সেরা পেয়ে দারুণ খুশি মুশফিকুর রহিম

স্পোর্টস ডেস্ক : মিরপুর শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একমাত্র টেস্টে জিম্বাবুয়েকে ইনিংস ও ১০৬ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ । টানা ছয় টেস্টে হারার পর জয় পেল টাইগাররা। এটি টেস্ট ইতিহাসে বাংলাদেশের ১৪ তম জয়। এদিকে জিম্বাবুয়ের টেস্ট ইনিংসে দারুণ করেছে মি. ডিপেন্ডেবল মুশফিকুর রহিম। আর ম্যাচ সেরা পেয়ে দারুণ খুশি মুশফিকুর রহিম।

অপরাজিত থেকে মুশফিকের ২০৩ রান করেছেন তিনি। আর তাই জিতেছেন ম্যাচ সেরার তকমাও । ৩১৮ বলে চার মেরেছেন ২৮ টি।

অন্যদিকে প্রথম ইনিংসে না পারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ঠিকই পেলেন নাঈম হাসান। টাইমাইসেন মারুমাকে ফিরিয়ে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো পাঁচ উইকেট পেলেন তরুণ এই অফ স্পিনার।

এর আগে চতুর্থ দিনে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি জিম্বাবুয়ের। আজ সকালেই দুই উইকেট হারিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন এবং সিকান্দার রাজা। ৪৩ রান করা আরভিন রান আউট হয়ে ফিরলে এই জুটি ভাঙে।