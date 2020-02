রাবিতে ঝিনাইদহ জেলা সমিতির উদ্যোগে বৃত্তি প্রদান

রাবি প্রতিনিধি: রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ে (রাবি) অধ্যায়নরত ঝিনাইদহ জেলার অস্বচ্ছল, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করবে ঝিনাইদহ জেলা সমিতি। ২৭ ফেব্রæয়ারী বিশ^বিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আব্দুস সোবহান।

মঙ্গলবার বেলা ১২টায় বিশ^বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় আয়েজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বিশ^বিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক ও বৃত্তি প্রদান কমিটির কনভেনর অধ্যাপক প্রভাষ কুমার কর্মকার।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, ঝিনাইদহ-১ আসনের সাংসদ বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই। প্রধান আলোচক থাকবেন, ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র মো.সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথি থাকবেন, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, বিশ^বিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা ও চৌধুরী মো. জাকারিয়া।

এসময় লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, মেয়র মো. সাইদুল করিম মিন্টু এবং জাহেদী ফাউন্ডেশন ও রেডিয়েন্ট ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃত্তি প্রদান করা হবে। ‘জাহেদী ফাউন্ডেশন স্কলারশীপ ২০২০’ ও ‘মেয়র মিন্টু স্কলারশীপ ২০২০’ নামে জেলার মোট ৮৫ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রথমে বর্ণাঢ্য র‌্যালী এবং শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

শাহজালাল ইসলাম তুহিন

রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়