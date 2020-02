কচুয়ায় কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া \

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলা সমবায় সমিতি আয়োজনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যলয়ের সামনে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ হলরুমে পুরস্কার বিতরনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো.জাবের মিয়ার সভাপতিত্বে ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সনতোষ চন্দ্র সেনের পরিচালনায়, প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান শিশির।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপায়ন দাস শুভ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যান সুলতানা খানম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার মো.আবুল হাসানাত, উপজেলা সমবায় অফিসার মো. দেলোয়ার হোসেন, উপজেলার সমবায় সমিতি সাবেক সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এসময় উপজেলা সমবায় সমিতি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দসহ এলকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

Please follow and like us: