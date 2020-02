খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান মুক্তি পরিষদ কমিটির সর্ম্পকে সাবেক এমপি লালু’র বিবৃত্তি ও তীব্র প্রতিবাদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ সম্প্রতি খালেদা জিয়া-তারেক রহমান মুক্তি পরিষদ নামে একটি রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও ফেসবুক আইডিতে আমাকে উক্ত সংগঠনের ‘আলহাজ্ব হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু’ কে ১নং উপদেষ্টা করা হয়েছে। যা আমি অবগত নাই এবং জানি না। এমন কি এ ধরনের সংগঠন রয়েছে কি না তাও আমার জানা নাই। উক্ত সংগঠনের সঙ্গে আমার কোন রুপ সর্ম্পক ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। এমনকি আমার নাম ব্যবহার করতে আমার নিকট থেকে কেউ অনুমতি নেইনি। যাহা অন্যায় ও সঠিক নয়। তাই আমি এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এমনকি ভবিষ্যৎতে আমার নাম জেন ব্যবহার না করা হয় সে জন্য সংশ্লিষ্টদের সর্তক করে বিবৃত্তি প্রদান করছি। প্রতিবাদকারী ও বিবৃত্তিদাতা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। (প্রেস বিজ্ঞপ্তি)।

