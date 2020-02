ডোমারে স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদার বিষয়ক অবহিতকরন কর্মশালা

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ-নীলফামারীর ডোমারে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭(সার্বক্ষনিক)স্বাভাবিক প্রসব সেবা জোরদারকরণ বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার(২৬ফেব্রæয়ারী)দুপুরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,নীলফামারী-১(ডোমার ও ডিমলা)আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আফতাব উদ্দিন সরকার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহিনা শবনমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ রঞ্জিত কুমার বর্মন,স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক(উপ-সচিব)আব্দুল মোতালেব সরকার,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান,উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ,এমসিএইচ-সার্ভিসেস ইউনিটের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ এবিএম সামছুদ্দিন আহমেদ,স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমূখ।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন,ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সপ্তাহে ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা জরুরী প্রসব সেবা নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধি,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও স্থানীদের সমন্বয়ে উপজেলার প্রতিটি ওয়ার্ডে মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কর্মশালায় জনপ্রতিনিধি,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মী,ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার ১৭০জন অংশ নেয়।

